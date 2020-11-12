Пневмония при коронавирусе: пульмонолог назвал особенности

Коронавирусная пневмония серьезно отличается от бактериальной, рассказал врач / Reuters

Кандидат медицинских наук, хирург органов грудной клетки и пульмонолог Евгений Симонец сообщил, что врач с помощью фонендоскопа может не распознать пневмонию при коронавирусе COVID-19.

При бактериальных пневмониях сразу слышны хрипы, грудной звук, а при вирусных этого нет, поделился врач в эфире программы Сніданок з 1+1, сюжет из которой опубликовал tsn.ua.

Медик добавил, что бактериальную пневмонию можно диагностировать при помощи рентгенографии, а чтобы выяснить, есть ли коронавирусная пневмония, нужна компьютерная томография.

"...вирусные пневмонии... фонендоскопом семейный врач или терапевт или пульмонолог... он не может выслушать так, как это слышно при бактериальных пневмониях…", – отметил собеседник.

Ранее в Сети сообщили, как просто определить наличие коронавирусной пневмонии – при таком заболевании есть сухой кашель и нет насморка.