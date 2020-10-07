По 12 тысяч зараженных за сутки: врач спрогнозировал рост заболеваемости Covid-19 в Украине

Коронавирус в Украине активизируется / Reuters

Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. ВОЗ прогнозирует, что ожидается выявление около 9 тысяч зараженных Covid-19 ежедневно, но врач-эпидемиолог Андрей Александрин уверен, что эти цифры – не предел.

Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevetel.

"Я не такой оптимист, как ВОЗ. Думаю, ситуация у нас будет хуже (…) Я думаю, что в ноябре месяце мы будем наблюдать заболеваемость не менее 10-12 тысяч ежедневно", - считает эпидемиолог.

Он напомнил, что помимо Covid-19 мы вступили в сезон острых респираторных заболеваний. На сегодняшний день у каждого есть высокая высокая вероятность инфицироваться не только Covid-19, но одновременно и аденовирусами, и риновирусами, и парагриппом.

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