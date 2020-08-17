Почему Covid-19 устанавливает в Украине антирекорды: чат с инфекционистом Вадимом Аристовым

Вадим Аристов / Личный архив Вадима Аристова

21 августа, в 12.00, на сайте Главред состоится чат со стратегом, инфекционистом, консультантом по управлению изменениями Вадимом Аристовым. В ходе чата вы сможете узнать, почему коронавирус в Украине набирает обороты, есть ли необходимость во введении жестких ограничительных мер, как весной, ждать ли усугубления ситуации осенью, когда дети пойдут в школы, а также когда возможно появление вакцины против Covid-19 в Украине.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.