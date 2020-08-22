Почему иммунитет быстро "забывает" коронавирус: ученые нашли ответ

Иммунитет к коронавирусу является недолгосрочным / pixabay.com

Иммунитет к коронавирусу COVID-19 существует относительно недолго, так как концентрация антител в организме больных падает до малозаметного уровня примерно за 3–4 месяца. Ученым из Гарварда удалось выяснить, почему так происходит.

Выводы ученых опубликовал научный журнал Cell.

Один из авторов исследования, профессор Гарвардского университета (США) Шив Пиллаи и его коллеги в ходе своего последнего исследования наблюдали за тем, что происходило в лимфатических узлах пациентов, которые перенесли тяжелые формы COVID-19 или не справились с болезнью. Параллельно ученые исследовали то, как организм мышей вырабатывает иммунитет к другим болезням, которые сопровождаются мощной воспалительной реакцией.

Результаты показали, что при коронавирусной инфекции нарушается работа так называемых герминативных центров. Так биологи называют особые зоны в лимфатических узлах, куда мигрируют зрелые лимфоциты, проглотившие антиген вируса.

После такие лимфоциты начинают активно размножаться и вырабатывать различные вариации антител к этому антигену. Этот процесс ускоряется благодаря тому, что вспомогательные клетки герминативных центров привлекают внимание незрелых лимфоцитов, заставляя их проникать внутрь себя и присоединяться к процессу выработки иммунной реакции.

После того, как этот процесс завершится, герминативные центры распадаются. В результате возникает набор иммунных клеток, которые активно вырабатывают антитела, и так называемые В-клетки памяти, которые могут существовать в крови человека неограниченно долгое время и могут быстро распознать вирус в случае последующих контактов с ним.

Как выяснили биологи, при заражении SARS-CoV-2 герминативные центры просто не формировались в организме больных. Дело в том, что из-за инфекции в их крови появлялось большое количество белка TNF.

Как правило, это вещество помогает воспалению и активации иммунитета. Однако в случае с коронавирусной инфекцией оно мешает работе особого типа Т-клеток, которые отвечают за формирование герминативных центров и привлечение в них В-клеток. Когда ученые нейтрализовали TNF в организме больных мышей с помощью антител, их герминативные центры возобновили работу. Это говорит о том, что подобную методику подавления воспалений можно использовать и при борьбе с COVID-19.

Читайте такжеУченые назвали пять признаков смертельной формы COVID-19Пиллаи и его коллеги считают, что все это свидетельствует в пользу того, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли можно будет сформировать. Эту же особенность коронавирусной инфекции нужно учитывать и при разработке вакцин от SARS-CoV-2. Их эффективность будет сильно зависеть от того, провоцируют ли они выработку больших количеств TNF в организме пациентов.

Напомним, ранее ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 может сформироваться не только у тех людей, которые переболели коронавирусом, но и у тех людей, которые им никогда не были инфицированы.