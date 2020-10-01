Почему у людей возникает тяжелое осложнение коронавируса - ученые

Исследователи выяснили, почему у некоторых категорий людей Covid-19 вызывает тяжелое осложнение для здоровья.
Объединенная команда из ученых Питтсбургского университета (США) и Медицинского центра Седарс-Синай установила, почему у некоторых людей с китайским коронавирусом развивается сильное воспаление, которое несет смертельную опасность для жизни.
Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в специализированном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователям удалось смоделировать структуру части коронавирусного S-белка (белок- "шип"), который действует как суперантиген. Он провоцирует чрезмерную реакцию иммунной системы. Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) наблюдается у некоторых детей, которые инфицированы SARS-CoV-2, и включает в себя стойкую лихорадку и воспаление (опасное для многих органов)
Специалисты изучили, как белок-"шип" взаимодействует с иммунными Т-клетками. В нормальных условиях они помогают человеку бороться с инфекцией. Однако, когда клетки активируются в аномально больших количествах, то начинает производиться избыточное количество воспалительных цитокинов. Они и участвуют в передаче сигналов. В результате и возникает цитокиновый шторм.
Кроме того, ученые выяснили ‒ определенная часть S-белка, которая взаимодействует с T-клетками, обладает поразительным сходством в аминокислотной последовательности и структуре с бактериальным белком. Он и вызывает синдром токсического шока.
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