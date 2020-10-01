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Почему Украина задыхается от Covid-19: эпидемиолог рассказал, что не так с карантином

1 октября 2020, 14:22

Предупреждения ВОЗ о 7-9 тысячах больных коронавирусом в Украине вполне реальны, констатировала врач.

Коронавирус в Украине - почему разбушевался и ждать ли тотальный карантин
Коронавирус в Украине - почему разбушевался и ждать ли тотальный карантин / Фото pixabay.com

То, что коронавирус снова установил антирекорд в Украине – это вполне логично, ничего удивительного в этом нет. Более того, подобная тенденция сохранится и дальше, уверена эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

"Нынешние антирекорды – вполне логичны. Каждая инфекция имеет свой индекс контагиозности (то есть способности передачи от больного человека к здоровому). Например, коронавирусом один инфицированный больной пациент заражает трех-четырех здоровых. Соответственно, если никак не прерывать механизмы передачи, то мы и дальше будем видеть большой рост заболеваемости. Поэтому рост заболеваемости, прежде всего, объясняется математической прогрессией", – пояснила эксперт в комментарии Главреду.

Читайте такжеПочему у людей возникает тяжелое осложнение коронавируса - ученыеПредупреждения представителей ВОЗ о 7-9 тысячах больных в Украине также вполне реальны, добавила врач. Потому что они тоже укладываются в математическую модель: если эксперты знают количество людей, которое заражает один человек, то они могут просто рассчитывать, сколько сегодняшнее количество больных заразит людей из своего окружения.

"Кроме того, украинцы не слишком сознательно соблюдают карантинные мероприятия, и у нас плохо работают с контактными людьми – на сегодня это большая проблема, так как мы не можем уследить за большим количеством контактных лиц", – констатировала эпидемиолог.

В то же время эксперт затрудняется спрогнозировать, будут ли ужесточать карантин 2020 в Украине.

"Пойдет ли Украина на карантин, будет зависеть от полного анализа картины, и дадут ли такие ограничения какой-то эффект. Как минимум, это может быть экономически невыгодно. Не берусь прогнозировать, нужно ли закрывать всю страну полностью, но, однозначно, необходимо сокращать количество контактных людей, избегать скоплений людей. Всё, что сейчас пропагандируется – имеет смысл, но на практике эти мероприятия, особенно в красных и оранжевых зонах, не соблюдаются", – рассказала Сояк.

Коронавирус в Украине – что было ранее:

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