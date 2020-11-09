Почему врут тесты на коронавирус: названы главные ошибки медработников

Названы причины, почему врут тесты на коронавирус / Reuters

Коронавирус 2020 выявили у более 50 миллионов человек в мире. При этом тесты на коронавирус не всегда правдивы. Ложные результаты тестов на коронавирус могут быть связаны сразу с несколькими ошибками как со стороны медицинских работников, так и со стороны пациентов.

"Если медсестра берет материал только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат", — рассказала в комментарии РБК заместитель генерального директора "Лабораторной службы Хеликс" Дарья Горякина.

Горякина добавила, что при взятии мазка важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок, куда помещается проба. Кроме того, медработник должен быть в чистых одноразовых перчатках.

"Для того, чтобы взять мазок из горла, необходимо зондом провести по его задней стенке, не касаясь щек и языка. Для взятия пробы из носа зонд вводится в ноздрю на 2–3 см, процедура безболезненная, может вызвать чихание", — пояснила Горякина.

Отмечается, что медик должен собирать клетки верхнего слоя, а не слюну. В конце процедуры сотрудник кладет верхнюю часть зонда в пробирку, обязательно обламывает ее, придерживая крышкой, и закрывает пробирку. При этом пробирки должны помещаться в отдельный пакет или пластиковую емкость и транспортироваться в холодильнике или термосумке.

Результат теста зависит и от подготовки самого пациента. Дарья Горякина отметила, что перед мазком на COVID-19 рекомендуется минимум за час не употреблять пищу, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот, не жевать жевательную резинку, не курить. Нельзя также промывать нос или закапывать лекарства.

"Вышеперечисленные действия могут влиять на количество копий вируса, остающихся на слизистых, а, следовательно, и на результат самого анализа", — рассказала она.

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