Под Киевом больная коронавирусом кандидат пришла на встречу с избирателями

Наталия Баласинович / Фото: mykyivregion.com.ua

В Киевской области кандидат в главы Васильковской территориальной общины Наталья Баласинович устроила встречу с избирателями, не предупредив людей о том, что накануне она заразилась коронавирусом.

Журналисты, которые пришли на встречу, потребовали от политика справку о выздоровлении. Видео опубликовано в YouTube.

Баласинович начала кричать на оппонентов, обзывая и обвиняя их непонятно в чем. Мужчины требовали, что политик соблюдала дистанцию. Ее просили предоставить общественности негативный тест на коронавирус, однако ничего конкретного на данный вопрос она не ответила.

Информацию подтвердил в Facebook бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Он утверждает, что Баласинович получила позитивный тест на коронавирус, но решила скрыть заболевание, чтобы не прерывать избирательную кампанию. Он утверждает, что данным преступлением уже занялась полиция.

"Вообще-то, такое стало возможным только благодаря сокрытию информации о заболевании COVID-19 Баласинович и получения положительного теста со стороны главного врача Васильковской ЦРБ Лидии Пацало и главного врача Васильковского центра медико-санитарной помощи Ярослава Августиновича. Они знали, но молчали, потому что и сами являются кандидатами в депутаты Васильковского горсовета от ВО Батькивщина, которая поддерживает Баласинович. Национальная полиция уже около пяти дней расследует уголовное производство в отношении возможного сокрытия заболевания Баласинович на COVID-19", - сообщил Мосийчук.

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