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Под угрозой мозг: ученые нашли опасное последствие заражения Covid-19

16 октября 2020, 06:29

Пока что неизвестно, насколько серьезны эти повреждения и имеют ли они временный или необратимый характер.

коронавирус
Covid-19 может вызывать опасную гибель нейронов / pixabay.com

Ученые выяснили новые последствия заражения коронавирусом для мозга. В частности, Covid-19 может вызывать опасную гибель нейронов.

Выводы основываются на медицинских случаях, с которыми сталкивались более 70 медиков в Бразилии, сообщает местное издание G1.

Результаты исследования показали, что вирус способствует значительным изменениям в структуре коры головного мозга и областям, отвечающим за память, внимание и речь. Появилось предположение, что из-за этого Covid-19 может спровоцировать развитие болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Ученые выяснили, что коронавирус поражает астроциты — клетки, обеспечивающие связь между нейронами. Ряд пациентов, которые излечились от Covid-19 более двух месяцев назад, повторно обратились к медикам с жалобами на сильные головные боли, сонливость, нарушение памяти, судороги. При этом ранее они никогда не испытывали подобных симптомов.

Ученые подчеркнули, что факт нарушения работы головного мозга у тяжелых больных кажется ожидаемым. В то же время наличие дегенеративных заболеваний у пациентов, которые лечились от коронавируса без госпитализации, вызывает удивление.

"Мы до сих пор не знаем, насколько серьезны эти повреждения и имеют ли они временный или необратимый характер", — резюмировала один из авторов исследования доктор Кларисса Лин Ясуда.

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Напомним:

  • Ученые из Великобритании обнаружили, что Covid-19 может вызвать внезапную и постоянную потерю слуха.
  • Также выяснилось еще одно осложнение от коронавируса. В ряде случаев у пациента с Covid-19 легкие наполняются жидкостью, которая со временем превращается в желе. В итоге вместо легких у человека как бы образуется своеобразная "коронавирусная медуза".
  • Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.
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