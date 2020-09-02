Коронавирус у Тимошенко: нардеп поделилась, что пережила

Заболевшая коронавирусом Юлия Тимошенко поделилась, что пережила кризисное состояние / УНИАН

Народный депутат, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, которая борется с коронавирусом COVID-19, сообщила, что пережила кризисное состояние.

Появилась возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни, поделилась народная избранница на своей странице в Facebook.

Политик добавила, что почти две недели борьбы с тяжелой болезнью повлияли на ощущение реальности.

"...сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни…", – сообщила нардеп.

Напомним, 23 августа СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.