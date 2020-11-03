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Подозрение на коронавирус: врач назвал самые ужасные ошибки

3 ноября 2020, 15:09

Некоторые люди принимают препараты для животных и получают удар по здоровью, поделился инфекционист.

Дубровский поделился, что для профилактики COVID-19 некоторые принимают препараты для животных – Профилактика коронавируса
Для профилактики коронавируса некоторые принимают препараты для животных, поделился Евгений Дубровский / Скриншот

Врач-инфекционист Киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский сообщил, что при подозрении на коронавирус COVID-19 или для профилактики заболевания люди принимают препараты, которые им не нужны.

Некоторые начинают принимать препараты, которые предназначены для животных, а потом обращаются к врачам с отравлениями и гепатитами, рассказал медик в интервью YouTube-каналу Телеканал Зоряний.

По его словам, есть люди, которые для профилактики коронавируса принимали мощные иммунопрепараты, которые не позволяют массово болеть свиньям.

"...больше всего ошибок люди делают сами, от этого ужаса, от непонимания, что делать дальше, они начинают есть все, что угодно... уже доходит до комичных ситуаций, когда люди ветеринарные препараты употребляют, которыми… кормят на фермах поросят, чтобы они не болели", – поделился собеседник.

  • Ранее глава Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС, гендиректор Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман говорил, что для профилактики коронавируса нет таблеток.
  • Эксперт посоветовал просто так не тратить деньги на лекарства – не покупать препараты, которые не назначил врач.
коронавирус новости Евгений Дубровский подозрение на коронавирус профилактика коронавируса
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