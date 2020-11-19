"Подозревали COVID-19": украинка бросилась в окно, не дождавшись приема у врача

Новости Запорожья - коронавирусное самоубийство произошло в больнице / Фото pixabay.com

Новости Запорожья сегодня трагичные: там выбросилась из окна больницы 56-летняя жительница, у которой подозревали коронавирус.

Женщина ожидала приема у врача, но вместо того, чтобы зайти в кабинет, пошла на четвертый этаж. Именно там ее в последний раз видели свидетели, сообщает НТН. Позднее тело горе-пациентки с разбитой головой обнаружили под окнами больницы.

Журналисты сообщают, что у женщины могли быть проблемы с психикой, и ранее она якобы уже говорила о самоубийстве.

Сейчас делом занялась полиция.

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