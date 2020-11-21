УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Подробности ЧП в коронавирусном госпитале под Львовом: почему пропал кислород

21 ноября 2020, 17:21

Из госпиталя эвакуировали десятки пациентов, подачу кислорода возобновили прошлой ночью.

Под Львовом в госпитале не было взрыва, вышла из строя система, которая снабжает кислородом больных COVID-19 – Новости Львова
Под Львовом в госпитале не было взрыва, вышла из строя система, которая снабжает кислородом больных коронавирусном / УНИАН

Чрезвычайное происшествие в городе Винники (находится под Львовом) – во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы, в котором лечат больных коронавирусом COVID-19, – произошло не из-за взрыва.

В пятницу вечером, 20 ноября, в госпитале вышла из строя одна из пластин системы, которая обеспечивает снабжение больных кислородом, пациентов эвакуировали, говорится на странице медучреждения в Facebook.

В сообщении отмечается, что подачу кислорода возобновили в ночь на субботу, 21 ноября, – в 00:25.

"...эвакуация пациентов была прекращена. Всего из госпиталя эвакуирован 21 пациент, среди которых три – на ИВЛ (искусственная вентиляция легких – Ред.)", – добавили в госпитале.

  • Напомним, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что 20 ноября в Винниках в военном коронавирусном госпитале произошла внештатная ситуация с системой снабжения кислородом.
  • Глава областного центра отметил, что, по предварительным сведениям, в госпитале произошел взрыв.
новости Львова коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Подробности ЧП в коронавирусном госпитале под Львовом: почему пропал кислород». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун Жесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали срокиЖесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали сроки Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19 "Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне Степанов назвал главную ошибку при лечении коронавирусаСтепанов назвал главную ошибку при лечении коронавируса
Следующий материал

Последние новости

17:52
Стали известны детали переговоров Лаврова и Алиева по Нагорному Карабаху
17:42
Гороскоп на 22 ноября для всех: финансовый урожай и завидный результат Видео
17:27
Активисты везут шины и асфальт к Зеленскому в Феофанию Фото
17:21
Подробности ЧП в коронавирусном госпитале под Львовом: почему пропал кислород
17:09
Чтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухни Фото Видео
Реклама
16:43
Крах Северного потока-2: СМИ узнали об ультиматуме Европе от США Видео
16:30
Астролог назвал лучших удаленных работников по знаку Зодиака Видео
16:06
В оппозиции Армении оценили вероятность разрыва соглашений по Карабаху Видео
15:52
Врач сказал, когда нельзя водить машину
15:44
Готовится "план Б": Шмыгаль раскрыл сценарий жесткого карантина Видео
15:19
Врач предупредила, какой хлеб опасен Видео
15:11
В Армении раскрыли новые причины капитуляции в Нагорном Карабахе Видео
14:38
Войска РФ контролируют основные магистрали: о чем Алиев и Шойгу договорились по Карабаху Видео
14:16
В Турции договорились с Россией и заявили об отправке военных в Азербайджан Видео
14:11
Авария на шахте в Донецке: найдены погибшими горняки
13:45
"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне Видео
13:21
Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус Видео
12:55
Захват Крыма: Путин продлил эмбарго против Украины в ответ на санкции
12:40
Стал известен самый обидчивый знак Зодиака Видео
12:24
Карантин "так себе": Степанов нашел крайних в невыполнении ограничений Видео
Реклама
12:00
Названы самые опасные витамины: как не угодить в больницу Видео
11:48
"У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину Видео
11:32
Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки
10:57
В полиции рассказали о наказании за отсутствие масок: что грозит нарушителям Видео
10:47
Стали известны детали переговоров Шойгу и Пашиняна по Нагорному Карабаху Видео
10:27
Выстрел в голову: известного волонтера обвинили в жестком убийстве девушки Видео
10:26
Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Видео
10:16
Что стоит за сливом о замене посла в США мнение
10:12
Северный поток-2 посеет раздор между Европой и США: в Германии сделали заявление Видео
09:55
Трампа лишат главного рупора: в Twitter сделали заявление Видео
09:32
Вторые сутки подряд – антирекорд: в Украине +14 580 новых случаев COVID-19 Видео
09:28
Штраф за игнор маски: эксперт рассказал о проблемах с новым законом Видео
08:56
"Просто алкоголик": в Слуге народа объяснили, почему Уманского выгнали из Минфина Видео
08:40
Трамп смирился с поражением, но напоследок метит территорию мнение
08:28
"От локдауна не уйдем": жесткий карантин закончится перевыборами – эксперт Видео
07:56
Карантин выходного дня и штрафы за игнор маски: украинцам грозят новые наказания Видео
07:39
Холодные руки и ноги: как улучшить кровообращение Видео
07:28
Байден назвал кандидатов в новую администрацию: кто будет "рулить" США Видео
07:15
"Ничего не прощает": назван самый гневливый знак Зодиака Видео
07:01
Ани Лорак показала свою женственность в нежной фотосессии Фото
Реклама
06:56
Почему назначение Маркаровой послом в США - плохое решение мнение
06:30
Отставка Пашиняна и уход России из Карабаха: эксперт назвал сценарий Видео
06:06
Украинцев без масок начнут штрафовать: закон вступил в силу Видео
05:32
Магнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делать Видео
05:03
Жесткий локдаун из-за COVID-19: врач назвал главную опасность Видео
04:28
Михайлов день 2020: поздравления с Днем святого Михаила на именины и универсальные
04:02
Локдаун убьет почти половину экономики: эксперт шокировал мрачным прогнозом Видео
03:41
Эксперт спрогнозировал сроки появления вакцины от COVID-19 в Украине Видео
03:01
"Богиня": Лобода сексуально изогнулась на пикантном фото
01:34
Последствия коронавируса для зубов: ученые рассказали о новой угрозе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять