Подробности ЧП в коронавирусном госпитале под Львовом: почему пропал кислород

Под Львовом в госпитале не было взрыва, вышла из строя система, которая снабжает кислородом больных коронавирусном / УНИАН

Чрезвычайное происшествие в городе Винники (находится под Львовом) – во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы, в котором лечат больных коронавирусом COVID-19, – произошло не из-за взрыва.

В пятницу вечером, 20 ноября, в госпитале вышла из строя одна из пластин системы, которая обеспечивает снабжение больных кислородом, пациентов эвакуировали, говорится на странице медучреждения в Facebook.

В сообщении отмечается, что подачу кислорода возобновили в ночь на субботу, 21 ноября, – в 00:25.

"...эвакуация пациентов была прекращена. Всего из госпиталя эвакуирован 21 пациент, среди которых три – на ИВЛ (искусственная вентиляция легких – Ред.)", – добавили в госпитале.