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Подсудное дело на 150 миллионов: названы причины не доверить украинской вакцине от COVID-19

30 октября 2020, 19:11

Журналисты выяснили, что не так с украинской вакциной и какие три главных претензий ей выдвигают.

Украинская вакцина от коронавируса - что с ней так: 3 претензии
Украинская вакцина от коронавируса - что с ней так: 3 претензии / Reuters

Власти заявили, что украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание и полностью нейтрализовала коронавирус в организме человека. Но в то же время главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина не имеет международного статуса разработчика вакцины против коронавируса.

Тем временем на разработку украинской вакцины создатели просят еще 150 миллионов гривен.

Что не так с украинской вакциной и какие три главных претензий ей выдвигают, пишет Апостроф.

Результаты исследований

Украина не публикует никаких результатов исследований по своей вакцине, в частности, доказательства ее эффективности.

Для сравнения: в США подобные отчеты обнародует каждая уважающая себя научная лаборатория – в том числе для того, чтобы их могли оценить чужие специалисты.

Вакцину разрабатывает неизвестная лаборатория

COVID-19 относится к категории особо опасных вирусов. Поэтому и требования к условиям для работы с коронавирусом выдвигаются жесткие. Например, в подобной лаборатории должны быть герметичные двери и специальные боксы.

Читайте такжеКоронавирус скоро пойдет на спад: врач объяснил причинуВ Украине лабораторий подобного уровня биозащиты просто не существует.

А если исследования COVID-19 проводились в лаборатории с более низким уровнем безопасности – то это подсудное дело, согласно украинским законам. И к тому же огромный удар по репутации Украины на международной арене, где вопросам биологического оружия в последнее время уделяется особо пристальное внимание.

Личность создателя вакцины от коронавируса

Одним из главных создателей украинской вакцины называют Михаила Фаворова. Однако в научных кругах о нем практически ничего неизвестно.

Стоит отметить, что именно Фаворов – как независимый эксперт – в интервью российским каналам ранее заявлял, что российские проекты разработки вакцины не следует воспринимать серьезно. Столь двойственное отношение к препарату, который находится на одинаковой стадии создания (российская версия на тот момент – и украинская сейчас) – настораживает журналистов издания.

Украинская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

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