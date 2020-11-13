Полиция планирует рейды для контроля карантина выходного дня

Игорь Клименко / Фото: npu.gov.ua

В связи с учреждением карантина выходного дня полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение всех норм и ограничений, установленных правительством.

Как информирует пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко, сейчас уже работает около тысячи рейдовых групп.

Уточняется, что с начала недели проверено почти 40 000 заведений, начато более 20 уголовных производств за нарушение карантина и составлено более 3000 админпротоколов.

По словам Клименко, всего с начала действия карантина составлено 50 500 админпротоколов, по результатам их рассмотрения суды наложили штрафы почти 20 млн грн.