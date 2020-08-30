Полностью дистанционное обучение в школах: Степанов назвал единственное условие

Степанов назвал условие перехода школ на дистанционную форму обучения / УНИАН

Адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября, но школы начинают свою работу, как и планировалось, в первый день осени. Переход учебных заведений к смешанной форме обучения - когда стационарное обучение сочетается с дистанционным — это решение, которое принимает непосредственно образовательное учреждение.

Об этом во время брифинга в воскресенье, 30 августа, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Если мы говорим о смешанном обучении, то это, пожалуй, и процесс обучения непосредственно в школе, и дистанционное обучение", - сказал Степанов.

При этом министр здравоохранения подчеркнул, что согласно рекомендациям Минздрава, прекращается обучение в школе и она переходит на дистанционное обучение исключительно в "красном" уровне опасности.

"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на "красном" уровне, например, на "оранжевом" уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы - и дистанционное, и непосредственно стационарное обучение в школе - это уже вопрос, который решается на уровне школы. Но исключительно переход на дистанционное обучение, то есть, когда прекращается процесс обучения в школе — это исключительно когда есть "красный" эпидемиологический уровень опасности в районе или городе", - особо отметил Степанов.

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В частности, перед началом смены должен проводиться обязательный скрининг работников заведения дошкольного образования. В условиях карантина запрещается вход родителей - детей воспитатели обязаны принимать и провожать на улице. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками.