Польша первой в мире начала производство лекарства от COVID-19

Первая партия составит три тысячи ампул, которые произведут за шесть недель / pixabay.com

Польща первой в мире начала производство препарата от коронавируса на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели от COVID-19.

Об этом сообщил польский сенатор Глегож Челей, передает Оnet.

Производством препарата занимается компания Biomed Lublin в Люблине. Раствор в ампулах будет использоваться для внутремышечного введения. Он должен помочь ускорить выздоровление пациентов от коронавирусной инфекции.

По словам сенатора, Польша – единственная страна в Центральной и Восточной Европе, в которой есть технологии для производства этого препарата.

Первая партия составит три тысячи ампул, которые произведут за шесть недель. Первую дозу планируют ввести пациенту через 8-9 недель.

Сумму затрат на разработку и производство препарата компания не сообщает. Известно, что на проект Biomed Lublin получили грант в размере пять млн злотых (около 37 млн грн).

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Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде решили воспользоваться столетним способом лечения тяжелобольных COVID-19 - их будут иммунизировать плазмой крови тех пациентов, которые уже выздоровели. В этом проекте принимают участие более 50 медицинских центров.