Польша вводит тотальный карантин: когда закроют границы

Польша ужесточает карантин - когда закроют границы / УНИАН

Коронавирус в мире набирает обороты, в том числе новая вспышка зафиксирована и в Польше. Из-за этого правительство страны вводит жесткий локдаун.

В частности, закрываются все рестораны, бары и кафе: им разрешают работать только на вынос, сообщает TVN24.

Также запрещены сборы более 5 человек в одном месте. Исключение делается лишь для членов одной семьи.

Школы переходят на дистанционное обучение.

Пока что новый карантин Польша вводит на две недели – но если эти меры не помогут, то карантин не только продлят, но и ужесточат.

Так, польское правительство не исключает возможность закрытия границ и иные радикальные меры.

Ранее сообщалось, сколько украинцев официально работают в Польше. Большинство легально работающих в Польше иностранцев приехали из Украины.

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