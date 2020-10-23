Польша вводит тотальный карантин: когда закроют границы

Пока что в стране закрывают все школы и заведения общепита.
Коронавирус в мире набирает обороты, в том числе новая вспышка зафиксирована и в Польше. Из-за этого правительство страны вводит жесткий локдаун.
В частности, закрываются все рестораны, бары и кафе: им разрешают работать только на вынос, сообщает TVN24.
Также запрещены сборы более 5 человек в одном месте. Исключение делается лишь для членов одной семьи.
Школы переходят на дистанционное обучение.
Пока что новый карантин Польша вводит на две недели – но если эти меры не помогут, то карантин не только продлят, но и ужесточат.
Так, польское правительство не исключает возможность закрытия границ и иные радикальные меры.
Ранее сообщалось, сколько украинцев официально работают в Польше. Большинство легально работающих в Польше иностранцев приехали из Украины.
Коронавирус: последние новости
- По состоянию на утро 23 октября, коронавирус в мире заразил уже 41 641 309 жителей планеты. За сутки поставили 469 972 новых диагноза Covid-19. Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.
- Ранее эксперт сделал важное уточнение насчет теста, как не пропустить COVID-19. В Украине изменился подход к тестированию на коронавирус.
- Эксперт развенчал популярный миф о заражении COVID-19. Вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки, подчеркнул Арег Тотолян.