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В Киеве на Красную горку пытались прорваться на кладбище, вопреки карантину

26 апреля 2020, 22:58

Патруль не позволил гражданам устроить поминки.

кладбище_могилы
Украинцы пытались попасть на кладбище на Красную горку / memory-tour.ru

В Киеве 26 апреля в поминальное воскресенье, которое в народе еще называют Красной горкой, огромное количество автомобилей приехали и пытались попасть на кладбище, несмотря на запрет в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Telegram-канал Dtp kiev info, автомобили подъезжали ко входу на кладбище очень часто, но не смогли посетить могилы усопших.

"Все хотят попасть на кладбище! Каждые 40 секунд подъезжают машины", - говорится в сообщении.

Входы на кладбище патрулировали сотрудники правоохранительных органов и Муниципальной стражи, которые намеревались сократить посещение кладбищ гражданами с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Впрочем, вопреки запрету, были несознательные граждане, которые все же пытались прорваться на кладбище, чтобы поминать у могил родных и близких.

/ Фото: Dtp kiev info

Как ранее сообщалось, в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП во время празднования Пасхи прихожане массово нарушали правила и не соблюдали дистанцию, поэтому данное нарушение закона может послужить причиной продления карантина.

Напомним, правоохранительное органы по видео определяют личности людей, которые находились на Пасху в Свято-Успенской Святогорской лавре Донецкой области, чем нарушили закон, поскольку создали обстановку для вспышки коронавируса.

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