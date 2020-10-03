Порошенко госпитализировали в одну из клиник Киева

Порошенко госпитализировали в больницу / УНИАН

В субботу, 3 октяюря, лидер Европейской солидарности, пятый президент Украины Петр Порошенко госпитализирован в одну из столичных клиник. У него двустороннее воспаление легких. Также с коронавирусом борется дочь политика.

Об этом сообщила жена политика Марина Порошенко, ее обращение размещено на странице Европейской солидарности в Facebook.

"Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных на коронавирус.

Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - сказала Марина Порошенко.

Напомним, 29 сентября пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заявил, что заболел коронавирусом.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех Украинских беречь себя!", - сообщил Порошенко в своем Facebook.