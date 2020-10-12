Порошенко стало лучше и его выписали из больницы

Порошенко, у которого ранее диагностировали коронавирус, пошел на поправку.
Состояние здоровья пятого президента Украины Петра Порошенко, заболевшего коронавирусом, улучшилось. В понедельник, 12 октября, его выписали из больницы.
Об этом сообщила его пресс-служба.
"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В течение последних дней мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от поклонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, поскольку его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении пресс-службы.
Коронавирус в Верховной Раде – о чем сообщалось ранее:
- 1 октября стало известно, что нардеп от Слуги народа Жан Беленюк подхватил опасный коронавирус.
- 29 сентября лидер партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус.
- 29 сентября пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом. Позже стало известно, что у экс-президента Covid-19 спровоцировал осложнения – возникло заболевание легких. Его госпитализировали.
- 23 августа стало известно, что у Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус.
Автор: Адриана Бубновская