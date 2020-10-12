Порошенко стало лучше и его выписали из больницы

Порошенко выписали из больницы / Reuters

Состояние здоровья пятого президента Украины Петра Порошенко, заболевшего коронавирусом, улучшилось. В понедельник, 12 октября, его выписали из больницы.

Об этом сообщила его пресс-служба.

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В течение последних дней мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от поклонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, поскольку его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении пресс-службы.

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