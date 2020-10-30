После COVID-19 миру грозят новые пандемии – ученые

В последнее время ежегодно фиксируется появление не менее пяти заболеваний, которые имеют потенциал глобального распространения и объявления пандемии.
Коронавирус COVID-19 является не продуктом дикой природы, а результатом воздействия человека на окружающую среду. Таким образом, в будущем человечеству будут грозить новые пандемии.
К такому выводу пришла международная группа ученых, объединенных в Межправительственную научно-политическую платформу по вопросам биоразнообразия и природных ресурсов (IPBES). Об этом говорится в докладе, опубликованном 29 октября.
"Риск (новой - ред.) пандемии обусловлен экспоненциально растущими антропогенными изменениями. Следовательно, обвинять дикую природу в появлении болезней ошибочно, поскольку причина их появления - деятельность человека и влияние этой деятельности на окружающую среду", - сказано в докладе.
COVID-19 стала шестой пандемией после вспышки гриппа 1918 года. В последнее время ежегодно фиксируется появление не менее пяти заболеваний, которые имеют потенциал глобального распространения и объявления пандемии.
По мнению ученых, данная динамика возникла главным образом из-за комплекса факторов, связанных с чрезмерной активностью человека. В частности, это разрушительная эксплуатация окружающей среды вследствие более агрессивного землепользования, вырубки лесов, расширения сельского хозяйства, наступления на дикую природу. Это нарушает взаимодействие в дикой природе на уровне микроорганизмов и сближает их контакт с человеком, отмечают исследователи.
Кроме того на риск возникновения новой пандемии влияют климатические изменения; потеря биоразнообразия, связанная с трансформацией ландшафтов; появление новых возбудителей у земноводных и других видов животных.
Коронавирус в Украине и мире – последние новости:
- По состоянию на пятницу, 30 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 378 729 человек.
- COVID-19 в Украине заразил за сутки 8 312 человек. Это новый антирекорд по числу поставленных положительных диагнозов в течение 24 часов.
- Кроме того за минувшие 24 часа обнаружен +741 новый случай заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число зараженных в столице за сутки.
- По состоянию на утро пятницы, 30 октября, коронавирус в мире заразил уже 45 028 250 жителей планеты. За сутки поставили 545 749 новых диагнозов COVID-19. Жертвами болезни стали 1 181 075 пациентов (+7 044 за сутки).
- Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
- Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова высказала мнение, что без вакцины человечество не получит коллективный иммунитет от коронавируса.