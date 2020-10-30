После COVID-19 миру грозят новые пандемии – ученые

COVID-19 стала шестой пандемией после вспышки гриппа 1918 года / Фото pixabay.com

Коронавирус COVID-19 является не продуктом дикой природы, а результатом воздействия человека на окружающую среду. Таким образом, в будущем человечеству будут грозить новые пандемии.

К такому выводу пришла международная группа ученых, объединенных в Межправительственную научно-политическую платформу по вопросам биоразнообразия и природных ресурсов (IPBES). Об этом говорится в докладе, опубликованном 29 октября.

"Риск (новой - ред.) пандемии обусловлен экспоненциально растущими антропогенными изменениями. Следовательно, обвинять дикую природу в появлении болезней ошибочно, поскольку причина их появления - деятельность человека и влияние этой деятельности на окружающую среду", - сказано в докладе.

COVID-19 стала шестой пандемией после вспышки гриппа 1918 года. В последнее время ежегодно фиксируется появление не менее пяти заболеваний, которые имеют потенциал глобального распространения и объявления пандемии.

По мнению ученых, данная динамика возникла главным образом из-за комплекса факторов, связанных с чрезмерной активностью человека. В частности, это разрушительная эксплуатация окружающей среды вследствие более агрессивного землепользования, вырубки лесов, расширения сельского хозяйства, наступления на дикую природу. Это нарушает взаимодействие в дикой природе на уровне микроорганизмов и сближает их контакт с человеком, отмечают исследователи.

Кроме того на риск возникновения новой пандемии влияют климатические изменения; потеря биоразнообразия, связанная с трансформацией ландшафтов; появление новых возбудителей у земноводных и других видов животных.

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