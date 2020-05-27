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Врачи бьют тревогу: после COVID-19 Украине грозит вспышка новых эпидемий

27 мая 2020, 07:42

Иммунолог посоветовала не забывать о других опасных болезнях кроме коронавируса. И от них есть вакцины.

Корь
Коронавирус может стать не единственной проблемой Украины / Et Cetera

Из-за пандемии китайского коронавируса в Украине падает уровень вакцинации населения от других опасных болезней. А это означает, что  через несколько месяцев страна может встретиться с другими эпидемиями в дополнение к COVID-19. Такие опасения высказала украинский иммунолог Алла Волоха.

По ее словам, Украина только недавно прошла вспышку кори и справилась с нею с трудом. И если украинцы не будут делать прививки, корь вспыхнет снова. То же самое касается и других инфекций, от которых существуют вакцины.

"Уменьшение иммунизации из-за эпидемии коронавируса действительно вызывает немалое беспокойство. Люди боятся идти в поликлинику, чтобы не заразиться. И если в Украине, где и так небольшой процент прививок, в дальнейшем охват вакцинацией будет падать в таких масштабах как сейчас – есть реальные шансы, что через несколько месяцев встретимся с другими эпидемиями в дополнению к эпидемии COVID-19", – сказала медик в комментарии украинским СМИ.

Волоха добавила, что на данный момент никто вакцинацию не запрещает, наоборот, она должна проводиться по календарю.

"И не только против кори, но и против краснухи тоже. Хоть она и редко дает осложнения, особенно в виде энцефалитов, зато очень опасна для беременных на начальных сроках (…) Опасны все заболевания. Это и гепатит В, столбняк. Коклюш тоже опасен в первые месяцы жизни для ребёнка, могут быть и летальные формы", – отметила врач.

Как известно, мир накрыла пандемия коронавируса. По состоянию на утро среды, 27 мая, в мире зарегистрированы 5 589 626 случаев заражения коронавирусом (было 5 495 061). За сутки число новых инфицированных увеличилось почти на 95 тысяч человек.  При этом 350 453 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было 346 232).

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