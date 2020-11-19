"Последствия будут ужасными": Ляшко назвал главную опасность пандемии COVID-19

Виктор Ляшко / segodnya.ua

Последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут тяжелыми, заявил главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

В эфире канала Украина 24 он обратил внимание на проблему неконтролируемого приема пациентами антибиотиков.

"Отдаленные последствия пандемии для системы здравоохранения будут ужасными. Антибиотикорезитентность - следствие неконтролируемого потребления антибиотиков сейчас. Онкология, сердечно-сосудистые - потеря сегодняшней диагностики из-за перегрузки системы здравоохранения", - подчеркнул собеседник.

Он отметил, что любые нарушения карантинных ограничений могут сказаться впоследствии на здоровье граждан.

"Когда каждый раз снимаете маску в общественных зданиях, каждый раз, когда критикуете карантин выходного дня или другие ограничительные меры, будете вспоминать свои слова потом, через год-два. Последствия будут. Давайте сегодня объединяться и искать выход из ситуации. Все открыты к диалогу. Объединяемся – делаем. Поддержка нужна сегодня всем врачам - они на передовой. Поддержка нужна чиновникам. Только в единении – сила", - добавил Ляшко.

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