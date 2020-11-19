"Последствия будут ужасными": Ляшко назвал главную опасность пандемии COVID-19

Нарушения карантинных ограничений могут сказаться на здоровье граждан, подчеркнул замглавы Минздрава.
Последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут тяжелыми, заявил главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
В эфире канала Украина 24 он обратил внимание на проблему неконтролируемого приема пациентами антибиотиков.
"Отдаленные последствия пандемии для системы здравоохранения будут ужасными. Антибиотикорезитентность - следствие неконтролируемого потребления антибиотиков сейчас. Онкология, сердечно-сосудистые - потеря сегодняшней диагностики из-за перегрузки системы здравоохранения", - подчеркнул собеседник.
Он отметил, что любые нарушения карантинных ограничений могут сказаться впоследствии на здоровье граждан.
"Когда каждый раз снимаете маску в общественных зданиях, каждый раз, когда критикуете карантин выходного дня или другие ограничительные меры, будете вспоминать свои слова потом, через год-два. Последствия будут. Давайте сегодня объединяться и искать выход из ситуации. Все открыты к диалогу. Объединяемся – делаем. Поддержка нужна сегодня всем врачам - они на передовой. Поддержка нужна чиновникам. Только в единении – сила", - добавил Ляшко.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых больных COVID-19 за сутки - 13 тыс. 357 человек.
- За минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 531 человек, зафиксировано 257 летальных случаев и 7,4 тыс. случаев выздоровления.
- За сутки было сделано 65 тыс. 402 тестирования на коронавирус, из которых методом ПЦР - 40 тыс. 585, методом ИФА - 24 тыс. 817.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1 тыс. 348, Днепропетровской - 1 тыс. 128, Киевской - 786, Запорожской - 748 и Черкасской – 726 областях.