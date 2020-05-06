Последствия коронавируса для организма: врач успокоила прогнозом

Органы после коронавируса восстанавливаются, заверила врач / GettyImages

Человек, перенесший китайский коронавирус COVID-19, который заразил уже почти 3,7 миллиона человек во всем мире, в большинстве случаев полностью выздоравливает. При этом хронические осложнения практически исключены. Об этом заявила украинский иммунолог Алла Волоха.

Врач утверждает, что после болезни восстанавливаются даже легкие, которые коронавирус в большинстве случаев поражает первыми.

"Если человек выздоровел, то он выздоровел полностью. Практически не доказано, что остаются поражения других органов и систем, которых не было ранее. Не зафиксировано данных хронического поражения легких даже в случае их тяжелого осложнения во время болезни", – сказала иммунолог в комментарии украинским СМИ.

Читайте такжеПрофилактика коронавируса: Комаровский предупредил о смертельной опасностиТакже Волоха отметила, что после заражения китайским вирусом может развиваться почечная недостаточность. Однако, ее тоже лечат.

"Случаев перехода в хроническую форму пока не фиксируют. Дольше восстанавливаются поражения нервной системы. Иногда может потребоваться не месяц и не два для восстановления нервных волокон, а полгода-год. От энцефалита, воспаления головного мозга могут остаться последствия, но это буквально единичные случаи", – резюмировала врач.

Напомним, ВОЗ нашла причину повторного заражения китайским коронавирусом COVID-19. Кроме того, врач назвал новые первые симптомы китайского коронавируса COVID-19.