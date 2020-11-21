Последствия коронавируса для зубов: ученые рассказали о новой угрозе

У некоторых пациентов зубы выпадают без кровотечения / Фото pixabay.com

Ученые обнаружили еще одно последствие коронавируса. У многих людей, переболевших СOVID-19, ухудшилось состояние зубов. Это может быть связано с плохим насыщением головы кровью и, как следствие, проблемами с сосудами.

Исследователи привели в пример историю 12-летнего мальчика, который заболел COVID-19, передает HuffPost. После того как ребенок выздоровел, его нижние зубы начали расшатываться, и в конце концов один выпал. Примечательно, что когда зуб выпал, крови не было.

Другие пациенты, переболевшие COVID-19, рассказывали о расшатанных зубах, а также о болезненных и чувствительных деснах. В большинстве случаев у этих пациентов не было других известных проблем с ротовой полостью.

В группе Survivor Corps в Facebook, посвященной пациентам с коронавирусом, сообщили об ухудшении состояния зубов спустя какое-то время после заражения. У некоторых зубы выпадают без кровотечений.

Согласно предположению, COVID-19 может инфицировать кровеносные сосуды и нарушить приток крови к деснам.

Как известно, иногда коронавирус приводит к образованию тромбов и закупорке сосудов. Таким образом уже наблюдались повреждения сердца, легких, кишечника, почек и головного мозга. Нечто подобное может происходить и с деснами, не получающими достаточно кислорода через кровь.

"Наша челюсть очень насыщенная кровеносными сосудами. У нас много зубов, чувствительные десны, у нас есть язык и вкусовые рецепторы, которые требуют питания", – отметил сосудистый биолог и медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли.

По его словам, при заражении коронавирусом бактерии захватывают белки АПФ 2, которые являются рецептором для входа в клетку вирусов. Чем больше таких белков в определенной части организма, тем больше поражается орган.

Чаще всего этот белок встречается в легких, которые страдают больше всего, но немало его и в ротовой полости.

Напомним: