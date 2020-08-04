Последствия пандемии для психики: ученые сделали тревожное заявление

Пандемия коронавируса привела к депрессии, тревоге и страху / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус вредит не только физическому здоровью человека. Пандемия, объявенная из-за COVID-19, серьезно сказалась и на психике людей.

Как выяснили социологи Арканзасского университета, в первые месяцы распространения коронавируса повысились уровни депрессии, тревожности, суицидальных тенденций и психологических травм среди взрослых, передает МедикФорум.

Ученые провели исследование в конце марта среди 10 368 взрослых людей со всей страны. Общим знаменателем в их результатах является страх.

"Страх - довольно последовательный предсказатель. Мы обнаружили, что страх в сочетании с рядом социальных уязвимостей последовательно и в значительной степени предсказывают ряд последствий для психического здоровья", рассказал профессор социологии в университете и первый автор исследований Кевин Фицпатрик.

По его словам, индивидуальный страх выше в тех местах, где существует более высокая концентрация подтвержденных случаев COVID-19 и / или более высокой смертности.

Всего были проведены три исследования. Хотя ситуация существенно изменилась с марта, когда они проводились, исследования указывают на необходимость лучшего понимания последствий пандемии, чтобы люди и организации были подготовлены в будущем.

"Сейчас самое время извлечь уроки об этой пандемии. Это должен быть обучающий момент для всех нас. Это или что-то в этом роде придет снова, и мы должны быть лучше подготовлены, следя за тем, чтобы наука была впереди и центром, а не политика, с внимательным взглядом на тех, кто является наиболее уязвимым", - отметил Фицпатрик.

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Как сообщал Главред, Федеральное управление здравоохранения Швейцарии провело исследование и выяснило, как коронавирус распространяется в обществе. Как выяснилось, основные источники распространения COVID-19 в Швейцарии – это ночные клубы и рестораны.