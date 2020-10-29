Потеря обоняния при коронавирусе: раскрыта плохая новость

Восстановление обоняния может занять больше года, поделилась Супрун.
При коронавирусе COVID-19 достаточно распространенный симптом – потеря нюха, он есть более чем у половины инфицированных.
Плохая новость заключается в том, что после коронавируса не все люди могут восстановить обоняние до того уровня, который был до болезни, поделилась бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.
Экс-чиновница отметила, что у некоторых людей восстановление нюха может занять больше года.
"...Хорошая новость заключается в том, что обонятельные нейроны способны к регенерации, и большинство людей меньше, чем за четыре недели полностью восстанавливают эту функцию. Плохая новость – не каждый человек после болезни может восстановить обоняние полноценно…", – поделилась Супрун.
- Ранее сообщалось, что у пациентов при коронавирусе наблюдается потеря нюха, а иногда и потеря способности распознавать не только запахи, а и вкусы.
- Врач Тарас Жиравецкий говорил, что восстановление обоняния может занимать до нескольких месяцев. Медик предупредил, что лекарства не помогут вернуть обоняние, а при бесконтрольном приеме могут даже навредить организму.
Автор: Екатерина Присяжнюк