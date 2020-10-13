Повторное заражение Covid-19: в мире зафиксировали первую смерть от реинфекции

Жертвой коронавирусной болезни стала жительница Нидерландов.
В Нидерландах умерла 89-летняя женщина, у которой повторно обнаружили коронавирус. Это первая смерть в мире от реинфекции Covid-19.
Об этом сообщает BNO News.
Известно, что женщина страдала от редкой формы лимфомы − макроглобулинемии Вальденстрема.
В начале года пациентка поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем. Тест на коронавирус оказался положительным. Женщина провела в больнице пять дней, после чего симптомы исчезли. Через два месяца спустя у женщины снова повысилась температура, появился кашель и одышка.
Пациентка снова получила положительный результат теста на коронавирус. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла.
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Коронавирус в Украине и мире - последние новости:
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