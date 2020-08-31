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Повторное заражение коронавирусом: врач оценил риски

31 августа 2020, 09:27

В Украине уже были пациенты с COVID-19, которые болели коронавирусом даже трижды.

коронавирус,Киев
Иммунитет к коронавирусу держится всего 3-6 месяцев / УНИАН

Вероятность повторного заражения коронавирусом существует, так как иммунитет к COVID-19 непродолжительный - он действует от трех до шести месяцев.

Об этом рассказал врач-инфекционист, заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник, передает ТСН.

По словам врача, исследования этого процесса продолжаются, окончательных результатов пока что нет. Берник уточнил, что иммунитет к коронавирусу держится всего 3-6 месяцев.

"Это пока версии предыдущих исследований, да, это возможно, потому что непродолжительный иммунитет. Организм наш вырабатывает антитела, затем титр их падает, и возможность повторного заражения высока", - рассказал он.

"Существует исследования в Южной Корее, когда повторно проявляли положительные ПЦР-тесты: у пациентов находили вирус, но уже мертвый. Этот пациент не должен был бы быть опасным для других людей. Но, к сожалению, это еще не изучено, и мы не можем точно сказать, что это так может быть", – добавил Берник.

По словам врача, в Гонконге, где официально зафиксировали повторный случай инфицирования коронавирусом, "имеют возможность и полномочия документировать и изучать этот вопрос".

"У нас в Украине тоже были люди, которые повторно болели, даже трижды, просто мы не можем интерпретировать эти данные сейчас, потому что мы не знаем как, мы же врачи и просто лечим", – добавил Берник.

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Как сообщал Главред, в Гонконге нашли пациента, который заразился коронавирусом во второй раз – им стал 33-летний местный житель. Это был первый подтвержденный случай повторного заражения COVID-19.

25 августа вирусологи в Бельгии и Нидерландах также зафиксировали по одному случаю повторного заражения коронавирусом COVID-19.

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