Появилась вакцина от СOVID-19 с эффективностью в 90%

Вакцина от коронавируса - появилось лекарство с эффективностью в 90% / Reuters

Сразу две страны – США и Германия – объявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. По данным американской фармацевтической компании Pfizer и немецкого биотехнологического предприятия BioNTech, их лекарство от коронавируса СOVID-19 предотвращает заражение в 90% случаев.

Промежуточные результаты исследования опубликовало сегодня издание Bloomberg. Пока что в испытаниях приняли участие 94 участника – но количество успешных случаев должны довести до 164-х, чтобы можно было говорить об окончании клинических испытаний. В Pfizer прогнозируют, что достичь такого показателя можно уже в ближайшие недели.

В BioNTech в свою очередь отметили, что более 90% успешности – это что-то "очень необычное", так как изначально рассчитывали на эффективность первых вакцин в диапазоне 60-70%.

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