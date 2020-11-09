Появилась вакцина от СOVID-19 с эффективностью в 90%

Завершить клинические испытания планируется уже в ближайшие недели.
Сразу две страны – США и Германия – объявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. По данным американской фармацевтической компании Pfizer и немецкого биотехнологического предприятия BioNTech, их лекарство от коронавируса СOVID-19 предотвращает заражение в 90% случаев.
Промежуточные результаты исследования опубликовало сегодня издание Bloomberg. Пока что в испытаниях приняли участие 94 участника – но количество успешных случаев должны довести до 164-х, чтобы можно было говорить об окончании клинических испытаний. В Pfizer прогнозируют, что достичь такого показателя можно уже в ближайшие недели.
В BioNTech в свою очередь отметили, что более 90% успешности – это что-то "очень необычное", так как изначально рассчитывали на эффективность первых вакцин в диапазоне 60-70%.
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Вакцина от коронавируса: последние новости
- В Австралии начнут производство перспективной вакцины против COVID-19. В Мельбурне хотят изготовить миллионы флаконов с препаратом.
- Первая вакцина против Covid-19 была зарегистрирована в августе на территории России. Однако в конце октября 2020 у испытавших российскую вакцину нашли COVID-19. Несколько участников испытания вакцины Спутник V заразились коронавирусом повторно.
- Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний, заявил глава МОЗ Максим Степанов.