Появились симптомы COVID-19 – куда звонить и что делать

Что делать, если обнаружил симптомы COVID-19 в Украине / Reuters

Что делать, если у тебя симптомы COVID-19 – подскочила температура, появились одышка, кашель и трудно дышать – пояснили в Национальной службе здоровья.

Если человек заподозрил у себя коронавирус, то ему нужно обратиться к своему врачу (с которым заключена декларация). Врач направляет на дом к пациенту мобильную бригаду. Специалисты этой бригады и берут образцы для тестирования, и отвозят те в лабораторию. Самому же делать тест на коронавирус не стоит.

Результаты тестирования сообщаются пациенту и его врачу.

При критическом состоянии (если у человека высокая температура и затрудненное дыхание) – нужно звонить 103.

Если декларации с врачом нет или врач отказался вызывать мобильную бригаду

Читайте такжеНазваны обязательные для госпитализации симптомы COVID-19В этом случае надо самому позвонить на региональную телефонную "горячую линию" по вопросам COVID-19 – и бригаду пришлет диспетчер. Номера телефонов есть на сайте НСЗУ и на сайте covid19.gov.ua.

Бригада экстренной медпомощи (ЭМП) определяет, нуждается ли человек в госпитализации. При любом раскладе пациенту оказывают необходимую медпомощь на месте и дают рекомендации по самоизоляции.

Если диагноз COVID-19 подтвержден

В этом случае врач дает рекомендации по самоизоляции и лечению коронавируса:

дома – если болезнь протекает легко;

в больнице – если состояние человека тяжелое.

Все, кто контактировал с пациентом, также проходят тестирование на COVID-19.

Сколько стоит лечение коронавируса

Все услуги и медикаменты по лечению коронавируса в больницах Украины должны быть бесплатными для пациента, подчеркнули в НСЗУ.

Ранее Минздрав изменил правила оказания помощи больным Covid-19. При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму.

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