"Врачи не справятся": появился пугающий сценарий развития эпидемии COVID-19

В Украине некоторые стандарты карантина останутся надолго / Reuters

В Украине не существует никаких оснований для выхода из карантина, заявила врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Оксана Чемич.

"Если выйти из карантина ранее, мы получим очень большое количество заболеваний, с которыми врачи справиться, к сожалению, не смогут. В результате получим большое количество тяжелых форм и летальных случаев", - подчеркнула она в интервью Апострофу.

По ее словам, основная задача карантина - не уничтожить коронавирус, а замедлить темпы передачи инфекции, чтобы не заболели все одновременно.

В то же время она считает, что некоторые стандарты карантина останутся, потому что пандемия не закончится одним или двумя месяцами.

"Вирус будет длительное время циркулировать - до конца этого года точно, надеюсь не больше. Далее он будет периодически появляться, как и вирус гриппа", - добавила Чемич.

Читайте такжеХитрая зараза: эксперт рассказала о невероятных свойствах коронавируса

Напомним, ранее в Минздраве назвали неожиданную причину резкого скачка заболеваемости коронавирусом.