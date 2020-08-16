Появился в шахте: озвучена новая версия происхождения Covid-19

Возникла новая версия происхождения Covid-19 / Reuters

Первые люди, которые заболели коронавирусом, по одной из версий, появились тоже в Китае, но еще в далеком 2012 году.

Как информирует The Sun, новую версию возникновения инфекции представили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон.

Специалисты обнаружили записи врача, который лечил шахтеров из китайской провинции Юньнань. Накануне болезни горняки две недели очищавших шахту от фекалий летучих мышей. По словам лечащего медика, у пациентов наблюдались симптомы, характерные для коронавируса - сухой кашель, высокая температура, боли в конечностях и осложнение в виде пневмонии.

Отмечается, что нескольких пациентов в тяжелом состоянии пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на интенсивную терапию, трое из шести шахтеров умерли.

Читайте такжеУченые назвали необычный способ защиты от коронавирусаПозже образцы анализов горняков анализировали в лаборатории Уханя. Тогда специалисты констатировали, что все пациенты были заражены одним заболеванием.

По мнению Латэма и Уилсона, именно тогда и начал распространяться коронавирус, и сейчас он уже приспособился к организму некоторых людей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления информирования населения относительно противодействия распространению COVID-19.

Как ранее сообщалось, в Украине обновили список стран относительно темпов распространения коронавируса.