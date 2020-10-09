Премьер назвал три города, где власти самостоятельно должны усилить карантин

Карантин в Украине - Три города должны сами усилить карантин / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды. Поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин, заявил он.

"Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок", – приводит слова премьера сайт Кабинета министров.

Читайте такжеЛяшко анонсировал ужесточение карантина в Украине: названы четкие срокиРанее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Covid-19 в Киеве сжирает последние ресурсы, и выдвинул Кабмину ультиматум. Койки в больницах заполнены уже более чем на 70%, подчеркнул градоначальник.

Как известно, в Украине вновь обновили зоны карантина. Киев снова попал в оранжевую зону, хотя ранее уже был в желтой – также, как и Харьков. А вот Сумы находятся в красной зоне.

При этом чиновники назвали Харьков "черной" зоной. Ежедневно в городе госпитализируют рекордное количество пациентов с коронавирусом.

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