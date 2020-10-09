Премьер назвал три города, где власти самостоятельно должны усилить карантин

Денис Шмыгаль уверен, что у местных властей достаточно полномочий для контроля над распространением Covid-19.
Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды. Поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин, заявил он.
"Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок", – приводит слова премьера сайт Кабинета министров.
Читайте такжеЛяшко анонсировал ужесточение карантина в Украине: названы четкие срокиРанее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Covid-19 в Киеве сжирает последние ресурсы, и выдвинул Кабмину ультиматум. Койки в больницах заполнены уже более чем на 70%, подчеркнул градоначальник.
Как известно, в Украине вновь обновили зоны карантина. Киев снова попал в оранжевую зону, хотя ранее уже был в желтой – также, как и Харьков. А вот Сумы находятся в красной зоне.
При этом чиновники назвали Харьков "черной" зоной. Ежедневно в городе госпитализируют рекордное количество пациентов с коронавирусом.
Коронавирус в Киеве и Украине: последние новости
- По состоянию на 9 октября, коронавирус в Украине заразил 250 538 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 804.
- В Киеве на 9 октября заболели – 26 тысяч 463 человека (+567); выздоровели – 9 тысяч 411 человек (+295); скончались – 463 человека (+10).
- Напомним, Министерству здравоохранения поручено проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук с целью увеличения койкомест для больных коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- В Украине более чем на 70% заполнены больничные койки. Всего в стране заняты 31 927 коек в больницах.