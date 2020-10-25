Премьер Шмыгаль оценил возможность локдауна в Украине и назвал проблему

Украина лучше готова к коронавирусу, чем это было весной, заявил глава Кабмина.
На данный момент нет возможности введения тотального карантина в Украине.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 25 октября. передает РБК-Украина.
"Мы очень не хотим и не видим возможности тотального карантина... Сейчас у нас становится все больше красных зон и я еще раз призываю людей к сознанию: маски, социальная дистанция, ответственность", - сказал глава Кабмина.
По его словам, сейчас Украина лучше готова к коронавирусу, чем это было весной. В стране достаточно больничных коек, однако остается вопрос обеспечения их кислородом.
"Субвенция на закупку кислорода в более полмиллиарда гривен перечислена местным органам самоуправления, и практически каждый день проводится штаб, где с председателями областных государственных администраций, мэрами городов мы работаем над тем, чтобы увеличить количество коек, обеспеченных кислородом", - заявил Шмыгаль.
Он добавил, что сейчас в срочном порядке правительство раздает лицензии производителям кислорода.
"Вопрос в самих баллонах, но кислород предоставляется бесплатно", - отметил премьер.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Украине официально зарегистрировали 343 498 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране официально зарегистрировали +6088 новых случаев Covid-19.
- За минувшие 24 часа обнаружены +359 новых случаев заражения Covid-19 в Киеве. По состоянию на воскресенье, 25 октября, в столице зафиксировали уже 34 054 пациента с диагнозом коронавирус.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 24 октября в Украине заняты около 61% коек в медучреждениях, где находятся больные Covid-19 или больные с подозрением на коронавирусную инфекцию.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов оценил вероятность введения жесткого карантина из-за коронавируса. По его словам, ситуация зависит от того количества койко-мест, которое вводится в эксплуатацию.