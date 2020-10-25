Премьер Шмыгаль оценил возможность локдауна в Украине и назвал проблему

Денис Шмыгаль / УНИАН

На данный момент нет возможности введения тотального карантина в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 25 октября. передает РБК-Украина.

"Мы очень не хотим и не видим возможности тотального карантина... Сейчас у нас становится все больше красных зон и я еще раз призываю людей к сознанию: маски, социальная дистанция, ответственность", - сказал глава Кабмина.

По его словам, сейчас Украина лучше готова к коронавирусу, чем это было весной. В стране достаточно больничных коек, однако остается вопрос обеспечения их кислородом.

"Субвенция на закупку кислорода в более полмиллиарда гривен перечислена местным органам самоуправления, и практически каждый день проводится штаб, где с председателями областных государственных администраций, мэрами городов мы работаем над тем, чтобы увеличить количество коек, обеспеченных кислородом", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас в срочном порядке правительство раздает лицензии производителям кислорода.

"Вопрос в самих баллонах, но кислород предоставляется бесплатно", - отметил премьер.

Коронавирус в Украине - последние новости: