ВОЗ раскритиковала Украину из-за списка препаратов для лечения коронавируса

ВОЗ обеспокоена тем, что в Украине решили использовать препарат Плаквенил / УНИАН

Всемирная организация здравоохранения обращалась к Минздраву Украины с предупреждением из-за списка утвержденных препаратов для лечения коронавируса Covid-19.

Причиной негативной реакции ВОЗ стало то, что в протоколе лечения, который Минздрав утвердил 2 апреля 2020 года (приказ №762, утверждающий единый протокол лечения Covid-19), в перечне препаратов находятся и те, чья эффективность в борьбе с коронавирусом не доказана. Более того, часть препаратов имеют серьезные побочные эффекты, сообщает Украинская правда со ссылкой на документ.

7 апреля ВОЗ направила министру здравоохранения Украины Максиму Степанову письмо, в котором выразила обеспокоенность украинским протоколом лечения, в список которых попал в том числе препарат Плаквенил.

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"ВОЗ хотела бы напомнить вам, что использование экспериментальных препаратов против Covid-19 должно быть только в рамках нравственно одобренных рандомизированных клинических исследований. Упомянутые в протоколе лечения препараты: лопинавир / ретинавир, хлорохин фосфат, гидроксихлорохин (Плаквенил - ред.), рамдесивир и тоцилизумаб еще не были оценены в рамках вышеупомянутых исследований. Только после этого они могут быть лицензированы и одобрены для клинического использования ", - говорится в письме.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что в случае, когда проведение рандомизированных клинических исследований невозможно, пациентов следует лечить согласно протоколу MEURI, который был разработан ВОЗ специально для случаев лечения экспериментальными препаратами.

Соответствующий протокол ВОЗ применяется в случае, когда:

против болезни нет доказанных препаратов;

невозможно немедленно инициировать клинические исследования;

есть данные, указывающие на эффективность и безопасность лечения, как минимум из исследований, которые проводились в лабораторных условиях или на животных, и использование препарата вне клинических исследований рекомендовали квалифицированные консультационные научные комитеты на основе надежного анализа риска и пользы;

соответствующие органы власти страны, равно как и комитеты по этике, одобрили использование этих препаратов.

есть достаточные ресурсы, которые гарантированно минимизируют риски;

пациент предоставил информированное согласие на лечение;

такое лечение мониторится, а результаты документируются и своевременно докладываются большему кругу медицинской и научной общественности.

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