Президент Польши Дуда заболел коронавирусом

Анджей Дуда заболел коронавирусом / Фото: REUTERS

Коронавирус в последнее время активизировался в Польше - в стране зафиксировали 228 тысяч случаев заражения 4172 смерти. Среди заболевших - президент Польши Анджей Дуда. О том, что у польского лидера выявили коронавирус, сообщил в субботу, 24 октября, его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

"Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", — говорится в его публикации в Twitter.

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