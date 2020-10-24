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Президент Польши Дуда заболел коронавирусом

24 октября 2020, 09:29

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом.

Анджей Дуда
Анджей Дуда заболел коронавирусом / Фото: REUTERS

Коронавирус в последнее время активизировался в Польше - в стране зафиксировали 228 тысяч случаев заражения 4172 смерти. Среди заболевших - президент Польши Анджей Дуда. О том, что у польского лидера выявили коронавирус, сообщил в субботу, 24 октября, его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

"Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", — говорится в его публикации в Twitter.

Коронавирус в Польше - о чем сообщалось ранее:

  • 21 октября власти ряда городов Польши приняли решение отменить массовые празднования по случаю Нового года из-за коронавируса.
  • 23 октября правительство Польши приняло решение ввести жесткий локдаун.
  • В частности, закрываются все рестораны, бары и кафе: им разрешают работать только на вынос.
  • Также запрещены сборы более 5 человек в одном месте. Исключение делается лишь для членов одной семьи.
  • Школы переходят на дистанционное обучение.
  • Пока что новый карантин Польша вводит на две недели – но если эти меры не помогут, то карантин не только продлят, но и ужесточат.
  • Так, польское правительство не исключает возможность закрытия границ и иные радикальные меры.

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