Президент Польши Дуда заболел коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом.
Коронавирус в последнее время активизировался в Польше - в стране зафиксировали 228 тысяч случаев заражения 4172 смерти. Среди заболевших - президент Польши Анджей Дуда. О том, что у польского лидера выявили коронавирус, сообщил в субботу, 24 октября, его пресс-секретарь Блажей Спихальский.
"Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", — говорится в его публикации в Twitter.
Коронавирус в Польше - о чем сообщалось ранее:
- 21 октября власти ряда городов Польши приняли решение отменить массовые празднования по случаю Нового года из-за коронавируса.
- 23 октября правительство Польши приняло решение ввести жесткий локдаун.
- В частности, закрываются все рестораны, бары и кафе: им разрешают работать только на вынос.
- Также запрещены сборы более 5 человек в одном месте. Исключение делается лишь для членов одной семьи.
- Школы переходят на дистанционное обучение.
- Пока что новый карантин Польша вводит на две недели – но если эти меры не помогут, то карантин не только продлят, но и ужесточат.
- Так, польское правительство не исключает возможность закрытия границ и иные радикальные меры.
Автор: Адриана Бубновская