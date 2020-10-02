Президент США и первая леди ушли на карантин: что произошло

Дональд Трамп и его супруга ждут результатов тестов на Covid-19 / Reuters

Одна из ближайших советниц президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом 2020. Сам глава Белого дома и первая леди ушли на карантин.

Хикс на этой неделе неоднократно сопровождала Трампа в его рабочих поездках. В частности, летела с президентом США в одном самолете. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Позже информацию о заражении своей советницы подтвердил Трамп в эфире Fox News.

"Да, у нее был позитивный тест, я об этом только узнал. Она много работает, много масок, постоянно носит маски", - сказал он.

Трамп заявил, что он и его жена Мелания сдали тест на Covid-19. Позже в Twitter он написал, что уходит на карантин.

"Хоуп Хикс, которая так много работала даже без маленьких перерывов, только что сдала положительный тест на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина", - написал глава Белого дома.

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