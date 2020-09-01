При выполнении условий: ВОЗ рекомендует открывать страны после карантина

ВОЗ назвала условие для открытия стран после карантина / Reuters

Всемирная организация здравоохранения рекомендует открывать границы стран мира после карантина в связи с коронавирусом, но просит выполнять ряд важных рекомендаций.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди — на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности. (...) Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы", — цитирует РИА Новости гендиректора организации Тедроса Аданома Гебреисуса.

По словам европейского чиновника, государства должны контролировать ситуацию с коронавирусом внутри страны.

Гендиректор ВОЗ перечислил четыре шага, которые позволят открыть границы и не спровоцировать очередную вспышку Covid-19:

пресечь передачу вируса среди больших групп людей — на стадионах, массовых мероприятиях и во время службы в храмах;

защитить наиболее уязвимые для болезни группы населения, что позволит сократить смертность;

соблюдать меры безопасности: носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки;

тестировать людей на наличие COVID-19, своевременно изолировать и лечить больных, а также отслеживать их контакты.

Напомним, украинский Минздрав обновил список стран красной и зеленой эпидемиологических зон согласно критериям распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, согласно решению Кабмина, Украина закрыла свои границы для иностранцев на период с 28 августа до 29 сентября. Решение связано с высоким уровнем распространения COVID-19.