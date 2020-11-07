Прививка от гриппа способна защитить и от COVID-19 - ученые

Прививку от гриппа рекомендуют сделать / Фото pixabay.com

Нидерландские учены провели исследование и выяснили, что медики, которые сделали прививку от гриппа, реже своих коллег болели COVID-19. Об этом пишет Scientific American.

В ходе исследования ученые проверили, кто из персонала в медицинском центре при их университете вакцинировался от гриппа в 2019–2020 годах. Оказалось, что к 1 июня положительный тест на коронавирус сдали 1,33% вакцинированных и 2,23% тех, кто не сделал прививку. Разница между двумя группами составила 39%.

Впоследствии ученые провели и лабораторный эксперимент. Они взяли очищенные клетки крови здоровых людей, обработали их четырехвалентной вакциной от гриппа, а когда клетки размножились, к ним добавили SARS-CoV-2. Обработанные клетки выделяли больше белков-цитокинов, которые участвуют в иммунном ответе.

Стоит отметить, что результаты нового исследования пока что опубликованы в препринте, то есть статью еще не рецензировали независимые эксперты и не публиковали научные журналы.

Читайте такжеДвойное заражение коронавирусом и гриппом: ученые предупредили об опасности

Коронавирус 2020 - о чем сообщалось ранее: