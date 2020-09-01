Продление карантина в Украине: Шмыгаль сделал заявление о новой волне COVID-19

В сентябре-октябре Украину ждет новая волна коронавируса - Шмыгаль/ УНИАН

Эпидемиологическая ситуация в Украине складывается таким образом, что карантин на территории страны, скорее всего, будет продлен и после 1 ноября. Государство готовится к новой волне коронавируса, которая ожидается в сентябре-октябре.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью изданию The Page.

По его словам, продление противоэпидемиологических ограничений – наиболее вероятный сценарий развития событий. Осенью страна столкнется с увеличением количества заболевших коронавирусом, в связи с чем власти должны тщательно подготовить систему здравоохранения к новым вызовам.Читайте такжеУкраина изменила правила въезда: в Минздраве показали новый список красной и зеленой зон

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продолжен и дальше. Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса. Здесь важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование, больницы, подвести кислород к кроватям", - сказал Шмыгаль.

Напомним, правительство продлило противоэпидемиологические мероприятия на территории Украины до 1 ноября. В стране действует карантинное разделение на эпидемиологические зоны – в красной зоне вводятся самые жесткие ограничения.