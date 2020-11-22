Профессор рассказал, где в Украине будет вакцина от коронавируса / УНИАН

Власти Украины, согласно договоренностям через COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19), вскоре получат 8 миллионов доз вакцины от китайского коронавируса. Однако она будет распределена только по медицинским учреждениям, а в свободную продажу в аптеки она не поступит.

Такое мнение высказал врач-анестезиолог и профессор Сергей Дубров в интервью Радио Свобода. По его словам, вакцину от COVID-19 получат в первую очередь пациенты из групп риска. В целом препарат будут распределять, как и все лекарства, в частности, сначала он поступит в каждую область, а затем в лечебные учреждения.

"В аптечную сеть она [вакцина от коронавируса ‒ Главред] не поступит. Будут распределяться, пожалуй, так, как и все лекарственные препараты. Так же, как и тот Ремдесивир, который зашел на прошлой неделе, распределенный по департаментам здравоохранения, то есть по каждой области. А дальше департамент уже распределяет по лечебных заведениях. Это будет решаться централизованно. Пока что это, я думаю, не урегулировано, пока нет вакцины", ‒ заявил Дубров.

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