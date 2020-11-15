Профессор спрогнозировал сроки спада пандемии Covid-19

Эксперт полагает, что пандемия пойдет на спад к лету 2021 года.
Разработчик вакцины от коронавируса и сооснователь компании BioNTech, профессор Угур Сахин высказал мнение, что пандемия пойдет на спад к лету 2021 года, а мир вернётся к "нормальной жизни" к зиме 2021-2022 года.
"Я абсолютно уверен, что вакцина позволит снизить передачу вируса от одного человека другому — возможно, не на 90%, возможно, на 50% — но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии", - цитирует специалиста ВВС.
По словам аналитика, вакцинация, вероятно, начнется "в конце этого года — начале следующего года". Он утверждает, что ощутимое влияние на распространение вируса она начнет оказывать к апрелю 2021 года, когда по всему миру будут поставлены более 300 млн доз вакцины.
"Лето поможет нам, потому что летом уровень инфицирования снизится, и что абсолютно важно, так это то, чтобы мы получили высокий уровень вакцинации до осени/зимы следующего года или раньше", — добавил Сахин.
Специалист подытожил, что начало массового использования вакцины вернет мир к "нормальной жизни".
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Вакцина от COVID-19 новости
США и Германия 9 ноября сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
В Великобритании предупредили, что транспортировка вакцины компаний Pfizer и BioNTech может стать серьезной проблемой. По мнению экспертов, в некоторых странах могут появиться проблемы не только с доставкой препарата, но и необходимостью повторной вакцинации от COVID-19.
Как полагает инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.