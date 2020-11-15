Профессор спрогнозировал сроки спада пандемии Covid-19

Коронавирус затихнет к лету 2021 года / Фото Reuters

Разработчик вакцины от коронавируса и сооснователь компании BioNTech, профессор Угур Сахин высказал мнение, что пандемия пойдет на спад к лету 2021 года, а мир вернётся к "нормальной жизни" к зиме 2021-2022 года.

"Я абсолютно уверен, что вакцина позволит снизить передачу вируса от одного человека другому — возможно, не на 90%, возможно, на 50% — но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии", - цитирует специалиста ВВС.

По словам аналитика, вакцинация, вероятно, начнется "в конце этого года — начале следующего года". Он утверждает, что ощутимое влияние на распространение вируса она начнет оказывать к апрелю 2021 года, когда по всему миру будут поставлены более 300 млн доз вакцины.

"Лето поможет нам, потому что летом уровень инфицирования снизится, и что абсолютно важно, так это то, чтобы мы получили высокий уровень вакцинации до осени/зимы следующего года или раньше", — добавил Сахин.

Специалист подытожил, что начало массового использования вакцины вернет мир к "нормальной жизни".

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