Протекает бессимптомно: в Китае на Covid-19 тестируют город-миллионник

Медики проверили уже 2,8 миллиона человек.
В Китае жителей города Кашгар в провинции Синьцзян начали массово тестировать на коронавирус, поскольку медики заявили о выявлении бессимптомных случаях заболевания.
Как сообщает CNN, с начала тестирования было выявлено еще 137 случаев — и все они протекают бессимптомно.
Региональная комиссия здравоохранения констатировала, что это самое высокое ежедневное число бессимптомных случаев Covid-19, зарегистрированных в Китае почти за семь месяцев.
Медики взяли анализы у 2,8 миллиона человек. Правительство рассчитывает завершить тестирование всего 4,7-миллионного населения Кашгара ко вторнику.
Эта провинция в Китае находится под особым контролем, поскольку в регионе проживают 11 млн уйгуров, преимущественно мусульманского этнического меньшинства, которые преследуются китайским правительством. Провинция Синьцзян подвергается жестким мерам безопасности и религиозным репрессиям в последние годы.