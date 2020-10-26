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Протекает бессимптомно: в Китае на Covid-19 тестируют город-миллионник

26 октября 2020, 19:58

Медики проверили уже 2,8 миллиона человек.

Китай,вирус
В Китае нашли более сотни случаев бессимптомного коронавируса / Reuters

В Китае жителей города Кашгар в провинции Синьцзян начали массово тестировать на коронавирус, поскольку медики заявили о выявлении бессимптомных случаях заболевания.

Как сообщает CNN, с начала тестирования было выявлено еще 137 случаев — и все они протекают бессимптомно.

Региональная комиссия здравоохранения констатировала, что это самое высокое ежедневное число бессимптомных случаев Covid-19, зарегистрированных в Китае почти за семь месяцев.

Медики взяли анализы у 2,8 миллиона человек. Правительство рассчитывает завершить тестирование всего 4,7-миллионного населения Кашгара ко вторнику.

Эта провинция в Китае находится под особым контролем, поскольку в регионе проживают 11 млн уйгуров, преимущественно мусульманского этнического меньшинства, которые преследуются китайским правительством. Провинция Синьцзян подвергается жестким мерам безопасности и религиозным репрессиям в последние годы.

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