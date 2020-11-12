Протест нарастает: еще один город отказался вводить карантин выходного дня

Карантин выходного дня - Славянск отказался вводить меры / УНИАН

В Украине ввели карантин выходного дня, но не все города согласны выполнять решение Кабмина. Вслед за Львовом, где мэр Львова Андрей Садовый назвал "глупым" решение Кабмина о введении карантина выходного дня, власти Славянска тоже отказались вводить карантин выходного дня.

"Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни – единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", – написал в Facebook мэр города Вадим Лях.

По его словам, между 100-тысячным прифронтовым Славянском и городами-миллионниками типа Киева или Харькова есть существенная разница. Поэтому решения о карантинных ограничениях должны принимать комиссии по чрезвычайным ситуациям на местах.

"Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу. Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение", – заявил Лях.

Он призвал жителей не паниковать, соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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