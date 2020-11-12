Протест нарастает: еще один город отказался вводить карантин выходного дня

Решения о карантинных ограничениях должны принимать комиссии по чрезвычайным ситуациям на местах, заявил мэр Славянска Вадим Лях.
В Украине ввели карантин выходного дня, но не все города согласны выполнять решение Кабмина. Вслед за Львовом, где мэр Львова Андрей Садовый назвал "глупым" решение Кабмина о введении карантина выходного дня, власти Славянска тоже отказались вводить карантин выходного дня.
"Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни – единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", – написал в Facebook мэр города Вадим Лях.
По его словам, между 100-тысячным прифронтовым Славянском и городами-миллионниками типа Киева или Харькова есть существенная разница. Поэтому решения о карантинных ограничениях должны принимать комиссии по чрезвычайным ситуациям на местах.
"Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу. Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение", – заявил Лях.
Он призвал жителей не паниковать, соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Карантин выходного дня в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Ранее мэр Николаева назвал главную угрозу для города из-за карантина выходного дня. Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня.
- 11 ноября в Украине не только ввели карантин выходного дня – карантин снова стал общенациональным. То есть зон больше не будет, запреты действуют во всех регионах.
- С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
- Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
- Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.
- СМИ пишут, что в Украине продлят карантин выходного дня до Нового года. Решение о продлении карантина выходного дня уже принято, однако пока официально не оформлено.
- Карантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление. Украину ожидает еще полгода карантина.