Против карантина: в Шотландии официанты высыпали лед под парламент

Работники баров высыпали лед перед парламентом Шотландии / Фото: BBC / Twitter

В британской Шотландии, в городе Глазго сотрудники ресторанов и баров насыпали гигантскую гору льда перед зданием парламента в знак протеста против усиления карантина из-за очередной вспышки коронавируса в стране.

Как сообщает ВВС, накануне массовые акции протеста прошли по всему населенному пункту.

Причина заключается в том, что накануне власти региона потребовали закрыть заведения общественного питания на 16 дней в рамках ужесточения карантина.

По словам участников акции протеста, они уже пережили первую волну коронавируса без возможности работать и получать доход. Теперь они бояться, что вторая волна также лишит их заработка. Сотрудников баров и ресторанов особенно интересовал вопрос, позволят ли им полноценно работать на Новый год и Рождество.

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?Hospitality owners and employees are dumping ice at Glasgow City Chambers in protest of the new coronavirus rules ?



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Credit: Drew Hollinshead pic.twitter.com/qWPLDG4PNw — Radio Clyde News (@RadioClydeNews) October 9, 2020