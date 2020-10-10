Против карантина: в Шотландии официанты высыпали лед под парламент

Власти региона решили закрыть заведения на 16 дней.
В британской Шотландии, в городе Глазго сотрудники ресторанов и баров насыпали гигантскую гору льда перед зданием парламента в знак протеста против усиления карантина из-за очередной вспышки коронавируса в стране.
Как сообщает ВВС, накануне массовые акции протеста прошли по всему населенному пункту.
Причина заключается в том, что накануне власти региона потребовали закрыть заведения общественного питания на 16 дней в рамках ужесточения карантина.
По словам участников акции протеста, они уже пережили первую волну коронавируса без возможности работать и получать доход. Теперь они бояться, что вторая волна также лишит их заработка. Сотрудников баров и ресторанов особенно интересовал вопрос, позволят ли им полноценно работать на Новый год и Рождество.
Читайте такжеВрач объяснил, почему жесткий карантин в Украине вводить нельзяДемонстранты утверждают, что в подобных заведениях Covid-19 распространяется не так активно, как во время массовых домашних вечеринок, поэтому для закрытия нет оснований. Праздники в домашних условиях в Великобритании не запрещены. Под строгие ограничения шотландских властей попали 3,4 миллиона человек. Однако правительство обещает финансовую поддержку в размере 40 млн фунтов для заведений, которые вынуждены закрыться вследствие пандемии коронавируса.
?Hospitality owners and employees are dumping ice at Glasgow City Chambers in protest of the new coronavirus rules ?— Radio Clyde News (@RadioClydeNews) October 9, 2020
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Credit: Drew Hollinshead pic.twitter.com/qWPLDG4PNw
Напомним, в Полтаве и.о. мэра города Александр Шамота организовал акцию протеста против ужесточения карантина.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о возможности введения в Украине тотального жесткого карантина из-за коронавируса.