Противовирусный препарат оказался эффективным в борьбе с Covid-19

Триазавирин предназначен для лечения гриппа у взрослых пациентов / Фото pixabay.com

Китайские ученые заявили, что противовирусный препарат Тризавириноказался эффективным в борьбе с коронавирусом, который по состоянию на 11 сентября заразил более 28 миллионов людей во всем мире.

Тризавирин - препарат российского производства - для испытаний отправили в Китай в феврале, сообщают Известия.

Сообщается, что Тризавирин сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Об этом сообщил президент Харбинского медицинского университета Ян Баофэн.

Пока что исследования не завершены, результат - промежуточный.

Триазавирин входит в клинико-фармакологическую группу противовирусных препаратов. Действующий компонент – это синтетический аналог гуанина, который обладает противовирусными свойствами, и используется для борьбы с РНК-содержащими вирусами. Механизм действия препарата заключается в подавлении синтеза РНК вирусов и образовании новых вирусных единиц. Триазавирин предназначен для лечения гриппа у взрослых пациентов.

Читайте такжеРоссийский врач рассказал, кому нельзя делать прививку от Covid-19

Напомним: