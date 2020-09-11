Противовирусный препарат оказался эффективным в борьбе с Covid-19

Тризавирин отправили в Китай для испытаний. Пока что результат исследований не окончательный.
Китайские ученые заявили, что противовирусный препарат Тризавириноказался эффективным в борьбе с коронавирусом, который по состоянию на 11 сентября заразил более 28 миллионов людей во всем мире.
Тризавирин - препарат российского производства - для испытаний отправили в Китай в феврале, сообщают Известия.
Сообщается, что Тризавирин сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Об этом сообщил президент Харбинского медицинского университета Ян Баофэн.
Пока что исследования не завершены, результат - промежуточный.
Триазавирин входит в клинико-фармакологическую группу противовирусных препаратов. Действующий компонент – это синтетический аналог гуанина, который обладает противовирусными свойствами, и используется для борьбы с РНК-содержащими вирусами. Механизм действия препарата заключается в подавлении синтеза РНК вирусов и образовании новых вирусных единиц. Триазавирин предназначен для лечения гриппа у взрослых пациентов.
Читайте такжеРоссийский врач рассказал, кому нельзя делать прививку от Covid-19
Напомним:
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Позже Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от Covid-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.
- Западные ученые выразили опасение, что российская вакцина от Covid-19 может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.