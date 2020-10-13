Провоцирует болезни на 10 лет раньше: врач предупредил о новой опасности Covid-19

Коронавирус запускает системное воспаление, истощает организм и дает сбой, который выскакивает позже.
Коронавирус 2020 серьезно истощает организм и может привести к тому, что активизируются болезни, которые таились в организме, но могли "выстрелить" не сейчас, а через 5-10 лет.
Об этом рассказал главный врач медицинского центра Биокурс Тарас Жиравецкий, передает Obozrevatel.
"У одного пациента, 50 лет, коронавирус спровоцировал коронарит (воспаление стенок коронарных артерий сердца, – ред.). Сделали стентирование одной артерии и заменили клапан. Хотя он - сам врач, ведет здоровый образ жизни и достаточно хорошо питается", - поделился медик.
По его словам, коронавирус запускает системное воспаление, истощает организм и дает сбой, который выскакивает позже.
"У кого была начальная почечная недостаточность – она перейдет в худшую, кто имел проблемы с печенью – они ухудшатся, с гипертонией – увеличится риск инсульта. Коронавирус увеличивает риски всего", - предупредил Жиравецкий.
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