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Провоцирует болезни на 10 лет раньше: врач предупредил о новой опасности Covid-19

13 октября 2020, 00:20

Коронавирус запускает системное воспаление, истощает организм и дает сбой, который выскакивает позже.

Коронавирус, больной
Коронавирус увеличивает риски прогрессирования любой болезни/ Reuters

Коронавирус 2020 серьезно истощает организм и может привести к тому, что активизируются болезни, которые таились в организме, но могли "выстрелить" не сейчас, а через 5-10 лет.

Об этом рассказал главный врач медицинского центра Биокурс Тарас Жиравецкий, передает Obozrevatel.

"У одного пациента, 50 лет, коронавирус спровоцировал коронарит (воспаление стенок коронарных артерий сердца, – ред.). Сделали стентирование одной артерии и заменили клапан. Хотя он - сам врач, ведет здоровый образ жизни и достаточно хорошо питается", - поделился медик.

По его словам, коронавирус запускает системное воспаление, истощает организм и дает сбой, который выскакивает позже.

"У кого была начальная почечная недостаточность – она перейдет в худшую, кто имел проблемы с печенью – они ухудшатся, с гипертонией – увеличится риск инсульта. Коронавирус увеличивает риски всего", - предупредил Жиравецкий.

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Напомним:

  • Педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский заявлял, что в связи с пандемией коронавируса возрастет количество случаев сезонной аллергии и астмы.
  • Ученые выяснили, что Covid-19 в легкой форме может закончиться инсультом.
  • Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания Covid-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.
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