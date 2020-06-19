Западные СМИ узнали, как Путина берегут от Covid-19: в Кремле отреагировали

В РФ изолировали ветеранов ВОВ, чтобы уберечь Владимира Путина от Covid-19, выяснили журналисты / Reuters

В Российской Федерации изолировали ветеранов Великой Отечественной войны, отобранных для участия в параде победы на Красной площади в Москве вместе с президентом Владимиром Путиным, чтобы защитить главу государства от китайского коронавируса Covid-19.

В подмосковный санаторий за две недели до парада доставлены почти 80 ветеранов, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, которые имеют информацию о ходе подготовки к параду.

По словам собеседников, на параде ветеранов, которые были на карантине, поставят на трибуне рядом с главой РФ.

В Кремле подтвердили, что перед парадом изолировали ветеранов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на совещании сказал, что ветераны отправлены на карантин из-за беспокойства за их здоровье.

"Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности", – заявил спикер.

Напомним, в Москве на Красной площади военный парад традиционно проводили 9 мая – в День победы. В 2020 году парад перенесли из-за пандемии коронавируса, мероприятие запланировано на 24 июня.